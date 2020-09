Gli spettacoli all’Arena Villa Dante di Messina proseguiranno stasera, venerdì 18, alle ore 21

Nell’ambito della rassegna di spettacoli “Social Walk. Tra Musica, Arte e Spettacolo” si è conclusa ieri sera all’Arena Villa Dante la due giorni dedicata al Folk Fest.

Si sono esibiti I Cariddi, I Canterini Peloritani e I Cantustrittu, mentre martedì scorso era stata la volta dei gruppi folk TRISKELE, MATA GRIFONE e LA MADONNINA.

“Bravi tutti i gruppi – ha dichiarato l’Assessore Enzo Caruso – e bravi i Cantustrittu che hanno chiuso in bellezza la kermesse trascinando il pubblico in un coinvolgente turbinio di note e voci”.

Gli spettacoli all’Arena Villa Dante proseguiranno stasera, venerdì 18, alle ore 21, con il concerto di Lello Analfino & Tinturia, spettacolo con ingresso a pagamento inserito nel cartellone di “Messina Fest 2020”. Biglietti ancora disponibili presso i tradizionali punti vendita e circuiti on line, oltre che alla biglietteria nelle adiacenze dell’ingresso di Villa Dante lato nord (viale Europa), che sarà aperta dalle 18. Per l’occasione, così come per gli altri eventi del weekend, il parcheggio ATM di Villa Dante sarà utilizzabile fino alla conclusione dell’evento. Gli spettatori all’uscita potranno inoltre fruire di un servizio di ATM dedicato, con due bus in direzione sud e nord.