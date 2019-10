Dalla trasmissione Le Iene di Mediaset (del 10 ottobre), la sottrazione dei 4 figli piccoli di Ferdinando ed Imma De Stefano, avvenuta 20 anni fa [Video]

A CAUSA DI UNA FALSA ACCUSA INCENTRATA SULLA PEDOFILIA, INVENTATA PER GELOSIA DA UNO DEI LORO BAMBINI..., ORMAI DIVENUTI ADULTI ANCORA LA LOTTA PER TORNARE TUTTI UNITI NON E' FINITA

Lo scrivono su Facebook, dalla Redazione del programma Le Iene di Mediaset, per accompagnare un servizio giornalistico andato in onda il 10 ottobre: “Veronica Ruggeri racconta la storia della famiglia De Stefano e dell’incubo che ha dovuto affrontare per venti anni. I genitori, accusati di sfruttamento della prostituzione minorile, si vedono strappare i figli nonostante la loro innocenza. E la lotta per tornare uniti non è ancora finita”.

https://www.iene.mediaset.it/video/bambini-strappati-genitori_533740.shtml?fbclid=IwAR1EFLQICc9LGHfOTYyNd6tUG8cQd9UH_4w7jYZe7J3okv98fUdv5FwYaUo