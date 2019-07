Gli appuntamenti di stasera, per le “Giornate del Cinema Lucano”

IL PROGRAMMA DELL'ANFITEATRO SANTAVENERE A MARATEA IN PROVINCIA DI POTENZA

Ore 20.00 L’impegno della Fondazione Eni Enrico Mattei in Basilicata per lo Sviluppo Sostenibile e la

promozione del Territorio.

A cura di Paolo Carnevale | Executive director Fondazione Eni Enrico Mattei.

Ore 20.30 Cantiere Lucano | Presentano Paride Leporace ed Eva Immediato:

– “Go goals” di Pietro D’Aranno – Progetto IIS Petruccelli-Parisi Moliterno.

– “Marisol” di Nicola Ragone – Progetto Istituto Comprensivo di Avigliano.

– “Scaramucce” di Alfredo Chiarappa.

– Presentazione dvd del film “The Faboulus Trickers” di Luigi Cinque.

– “Libbani, storie di persone e taglia mani” di Danilo Cernicchiario.

– Presentazione progetto MATERRE di Antonello Faretta.

– Presentazione del cortometraggio “Mark Caltagirone: una storia italiana” di Gianni Ippoliti.

Ore 22.00 Spazio Giovani | a cura di Janet De Nardis

-Intervista a Marika Frassino

– Intervista a Diana Del Bufalo

A seguire Carolina Rey e Claudio Guerrini intervistano:

– Paolo Genovese

– Rolando Ravello

– Vittoria Puccini

– Marco Giallini

A seguire “I 10 anni di Basilicata Coast to Coast” con la partecipazione straordinaria di Rocco Papaleo –

modera Paride Leporace.

PROGRAMMA PIAZZETTA DEL GESU’:

Spazio culturale: Dialoghi a Maratea, a cura del giornalista ed autore Rai Andrea di Consoli

Ore 21.00 inizio proiezione film

– “Vado verso dove Vengo” di Nicola Ragone

– “Moschettieri del Re – La penultima missione” di Giovanni Veronesi

