Le anticipazioni di Non è l’Arena, di oggi domenica 2 giugno 2019, il programma condotto da Massimo Giletti

Trentacinquesima puntata della seconda stagione di Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti, quella che andrà in onda questa sera dopo le ore 20.30 su La7.

Come sempre si parlerà degli argomenti inerenti l’attualità politica e sociale spaziando dallo stato di salute del Governo giallo-verde alle Elezioni europee del 26 maggio scorso. Proseguono i faccia a faccia con i rappresentanti politici di maggior spessore nel panorama nazionale (secondo alcune indiscrezioni dovrebbe esserci una nuova intervista al vice premier Matteo Salvini).

Tra i temi in discussione, gli equilibri della maggioranza, le polemiche sulla difficile gestione dei flussi migratori, dato che anche oggi a Genova sono sbarcati un centinaio di migranti fra cui anche bambini e donne salvati a Sud di Lampedusa.

Salvini, ha già sottolineato che: «nessun Extracomunitario resterà in Liguria o a carico degli Italiani».

Una delle pagine più rilevanti della odierna trasmissione, sarà quella dedicata all’intervista (della quale verrà trasmessa la versione completa) esclusiva fatta a Fatima Fadil sorella della modella marocchina Imane (che avrebbe voluto costituirsi parte civile nel processo Ruby Ter), morta il primo marzo in circostanze a dir poco dubbie.

Non ha alcun dubbio Fatima, senza peli sulla lingua dice: «è stata avvelenata. Il dottore ha detto che è stata avvelenata. Perché non avete chiamato la Polizia? Lei poteva ancora dire quello che gli era successo».

Alla domanda se fosse stata Imane a dire ai medici di essere stata avvelenata Fatima risponde: «no, lei mi ha detto al telefono che glielo aveva detto il medico di essere stata avvelenata».

E poi, dalla Redazione i componenti evidenziano che: «qualche giorno fa in un bar a due passi da San Pietro è stato presentato un conto molto salato a due turisti. Lo scontrino in poche ore ha fatto il giro del web. Noi, che da tempo ci occupiamo di truffe ai danni di stranieri in visita a Roma, abbiamo pensato di mandare in incognita due personaggi… particolari…! Cosa avranno ordinato e, soprattutto, quanto avranno speso? Guardate di chi si tratta e non perdetevi il servizio completo realizzato dalla nostra Giulia».

Tra gli ospiti in studio ad interloquire con Giletti, ci saranno: «Matteo Salvini, Luca Telese, Irene Tinagli, Paolo Agnelli, Michele Poerio, Mario Guidi, Mariangela Calcagnini, Marysthell Polanco, Vittorio Sgarbi, Roberta Bruzzone, Paolo Crepet, Francesco Oggiano, Leopoldo Mastelloni, Hoara Borselli, Antonello Fassari, Nathalie Caldonazzo, Filippo Nardi, Patti Bonetti».