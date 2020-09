Nuova stagione…, per “Chi l’ha visto?” su Rai3 quest’oggi 9 settembre 2020 alle 21.20

IN APERTURA LA VICENDA DEL PICCOLO GIOELE

Ritorna “Chi l’ha visto?” con una nuova stagione e mercoledì 9 settembre, alle 21.20 su Rai3, si parte con la vicenda del piccolo Gioele, il bimbo di 4 anni il cui corpo è stato ritrovato nei boschi di Caronia in provincia di Messina dopo la scomparsa avvenuta il 3 agosto.

Sono ancora tanti i punti oscuri sui quali il programma cercherà di fare luce con documenti e interviste esclusive. E poi nuovi casi avvolti nel mistero e gli appelli per le persone scomparse per le quali Federica Sciarelli chiederà come sempre l’aiuto dei telespettatori.