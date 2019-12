Oggi dalle ore 20.30 su La7, spazio per una nuova puntata di Non è l’Arena

Questa sera gli ospiti di Massimo Giletti a Non è l’Arena sono: i ricercatori Francesco Mazzenga, Francesca Trapasso, Laura Vilardo; Bruno Vespa, Peter Gomez, Annalisa Chirico e Gianluigi Paragone per il talk sulla #politica; Stefania Andreoli, Melita Cavallo, Nunzia De Girolamo e Massimo D’Errico per la vicenda di #Cardito; Vittorio Sgarbi e Alessandro Cecchi Paone per il faccia a faccia di confronto tra loro; Alfonso Sabella e Francesco Borrelli per #musica e #malavita; Luca Telese, Hoara Borselli, Gianfranco Rotondi e Alba Parietti per la pagina sulle #risse. Dalle 20:35 su La7. #Nonelarena #La7 #Giletti.

Tra gli argomenti trattati, quello riguardante la tragica vicenda di Cardito in cui è morto il piccolo Giuseppe, di soli 7 anni. Giulia Carrarini ha provato ad intervistare la preside della scuola dove andava il bambino.

Ed ancora: l’inchiesta su #musica e #malavita continua. Dopo le aggressioni ai nostri inviati abbiamo provato di nuovo a fare le nostre domande.