IN STUDIO CON IL CONDUTTORE BRUNO VESPA, CI SARANNO DIVERSI LEADER POLITICI E GIORNALISTI

Oggi domenica 26 gennaio alle 22.50 su Rai1, “Porta a Porta” seguirà in diretta i risultati delle elezioni regionali dell’Emilia Romagna e della Calabria con la presenza in studio di leader politici e giornalisti e in collegamento con le sedi dei candidati alla presidenza.