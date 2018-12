Porta a Porta, di oggi su Rai1 alle ore 23.45

Oggi mercoledì 12 dicembre a Porta a Porta, in onda alle 23.45 su Rai1, due interviste di Bruno Vespa: “al presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e all’ex segretario del PD, Maurizio Martina”.

In quella che sta diventando una corsa ad eliminazione dopo la rinuncia di alcuni dei candidati alla segreteria del PD – e dalla quale non si può ancora escludere una partecipazione a sorpresa dell’ex Presidente del Consiglio Matteo Renzi – si confronteranno i programmi di Zingaretti, forte della sua recente rielezione alle regionali del Lazio, e di Martina, recente traghettatore del partito dopo le lezioni di marzo.

Entrambi i candidati commenteranno le grane del governo giallo-verde sulla bocciatura europea della manovra e la nuova impennata dello spread sul costo del debito pubblico, ed esporranno le critiche dell’opposizione sulla politica per la sicurezza e sulla stretta sull’immigrazione clandestina decise dal nuovo governo.

Si discuterà poi della grave crisi di consensi che i Democratici hanno sofferto alle consultazioni di marzo quando hanno registrato il minimo storico dei propri suffragi, e dei tentativi del Partito di risalire la china, nonostante i dissidi interni fra le varie correnti. In particolare gli esponenti renziani restano ancora alla finestra in attesa dell’appuntamento congressuale, della corsa alla segreteria e soprattutto delle fondamentali elezioni Europee in programma per il mese di maggio del prossimo anno.

Ed a tale riguardo si parlerà anche delle voci di possibile scissione dal Partito della componente renziana per tentare la creazione di una nuova formazione politica di centrosinistra sulle tracce dell’esperienza di Macron in Francia, anche se attualmente le fortune dello stesso Macron all’Eliseo paiono assai traballanti.