Sabato 17 ottobre alle 16.25, è tornato il podio del pomeriggio di Rai1 in una versione rinnovata nella scena e nella formula. Nella sesta puntata tanti sosia vorrebbero incontrare il loro idolo, e qualche volta succede. Mettiamo alla prova le nostre voci e le loro capacità oratorie grazie agli incredibili scioglilingua del rapper Sensei.

Rosanna Vaudetti e gli anni felici con il marito scomparso da poco, come ricominciare a vivere? Anna, vedova e pensionata, ha un’importante comunicazione da fare a proposito delle successioni testamentarie. Caterina Varvello sarà collegata da Milano per le ultime notizie sul COVID.

E ancora, sabato è la Giornata Nazionale del Cane Guida, numerosi amici a 4 zampe verranno a salutare gli ospiti in studio e sul podio salirà un non vedente per un appello importante. Arisa testimonia il difficile rapporto con il corpo. Il podio poi a Ilaria, una mamma che rivuole suo figlio.

Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti: non tutte le modelle seguono i cliché, voce ad Arianna e alle sue scelte discutibili e non.

Al centro della scena il podio di ItaliaSì dove chiunque può salire e dire qualcosa a tutti. La vera innovazione di questo programma è andare oltre le persone, mettendo in primo piano “un’esperienza” portata finalmente alla ribalta.