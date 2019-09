LA TRASMISSIONE, E' CONDOTTA IN QUESTA EDIZIONE, COME NELLA PRECEDENTE DA MARA VENIER

Secondo appuntamento con la nuova stagione di “Domenica In” in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, oggi domenica 22 settembre, alle 14.00, su Rai1. Mara Venier torna con una puntata all’insegna delle emozioni e del divertimento, dei ricordi e della musica, senza mai dimenticare di riflettere (insieme ai suoi ospiti e al pubblico) sulle piccole e grandi cose della vita. In studio la conduttrice accoglierà Stefano De Martino, indiscusso protagonista dei rotocalchi estivi e sempre più lanciato nel suo nuovo ruolo di conduttore televisivo. A seguire Mara Venier, insieme a Gina Lollobrigida, ricostruirà nel dettaglio la questione della denuncia fatta da alcuni familiari dell’attrice nei confronti del suo assistente Andrea Piazzolla e ripercorrerà la storia dei suoi amori, sempre tormentati.

Un’ampia pagina verrà poi dedicata a Renzo Arbore, formidabile innovatore della comunicazione e ambasciatore della musica italiana nel mondo, che con la Venier ricorderà la figura di Gianni Boncompagni e ripercorrerà le tante pagine di storia della radio e della televisione scritte insieme. Come sempre spazio alla musica e ai suoi protagonisti: in studio interverranno Elodie, interprete del tormentone estivo “Margarita”, e Riccardo Cocciante, autore di tanti grandissimi successi, che sta riportando nei teatri italiani il suo musical “Notre-Dame de Paris”. Orietta Berti continuerà a vestire i panni dell’opinionista “molto speciale”, intervenendo con la sua energia e la sua simpatia. La regia è di Roberto Croce.