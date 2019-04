Sensazioni e stati d’animo, prima della diretta di stasera, a Non è l’Arena di Massimo Giletti alle 20.30 su La7 [Video]

Le sensazioni dell’ex autista dell’Atac di Roma, Micaela Quintavalle, che questa sera sarà ospite su La7 alle ore 20.30 del programma Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti.

Micaela in merito alla sua vicenda, nelle scorse ore, quelle che precedono la messa in onda della trasmissione ha scritto: “non dormo. Penso. Sono calma. Ormai siamo nel vivo della causa e non hanno altro da portarmi via. Il mio lavoro mi manca. Mi manca come l’aria. Al di là dei miei sogni di studentessa. Io credo di aver pagato abbastanza”.

Ma a domanda precisa, precisa è la risposta: “lo rifaresti? Con modalità diverse lo rifarei, si. Rifarei tutto. Prima la sicurezza e la vita dei bambini, degli anziani e dei diversamente abili. Prima la sicurezza e la vita degli esseri umani!!!”.

La Quintavalle, ha raccolto le sue impressioni nel video che segue.