Su Rai3, questa sera: “Chi l’ha Visto?”

Non c’è ancora un finale nella storia di Giada, 27 anni, aggredita e uccisa nel sonno nella sua casa. Una storia ferrarese, brutale e piena di colpi di scena. A 14 anni dal delitto, giustizia non è ancora fatta per la vittima e per la sua famiglia.

Se ne parla nella puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli, in onda questa sera mercoledì 12 dicembre su Rai3.

