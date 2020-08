"NON LO POSSO ACCETTARE, MI DISPIACE"

A scrivere questo oggi su Facebook, è stato il capogruppo dei 5 Stelle di Messina, Andrea Argento: “non posso stare in silenzio relativamente a quanto accaduto ieri dove, la pagina social di una Partecipata che deve essere e rimanere imparziale politicamente, si è resa protagonista di atti di pura propaganda a favore del Sindaco”.

“E’ SEMPLICEMENTE INTOLLERABILE, ma non è la cosa più grave perchè, non paghi del gesto, hanno cancellato i commenti in dissenso che lo facevano notare e bloccato gli utenti che lamentavano la cosa”.

“MA DI COSA STIAMO PARLANDO? Si tratta di cittadini che pagano la tassa sui rifiuti e devono essere considerati gli unici beneficiari del servizio. La Partecipata deve lavorare solo per la collettività e non fare campagna elettorale al Sindaco”!

“CI RENDIAMO CONTO DI COSA STA ACCADENDO IN CITTA’? ABBIAMO FINALMENTE CAPITO QUAL E’ IL DISEGNO E PER COSA E’ FINALIZZATA OGNI AZIONE? VOGLIAMO APRIRE GLI OCCHI SUI MESSAGGI CHE FANNO PASSARE ED I METODI PER RIUSCIRCI?”.

“VOGLIAMO REAGIRE ED OPPORCI A QUESTA DERIVA? SONO STANCO ED ARRABBIATO! VERGOGNA”!

“#DeLucaOut #Sfiducia #Dimettiti”.