Alberto Arbuse di Gioventu’ Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, e’ stato nominato coordinatore provinciale per Messina.

Ha riferito, Antonio La Spada responsabile di GN in Sicilia orientale: “il nostro lavoro sul territorio, si sta manifestando con l’adesione di tanti giovani che condividono il percorso politico di Giorgia Meloni, in forte crescita. A Napoli è in corso la manifestazione nazionale di Fratelli d’Italia in vista delle elezioni europee del 26 maggio e Gioventu’ Nazionale ha voluto presenziare con tanti militanti provenienti dalla Sicilia e dalla provincia di Messina. Identità, sovranismo e difesa del diritto allo studio sono da sempre i nostri riferimenti che porteremo avanti con orgoglio e determinazione a fianco della nostra leader”.