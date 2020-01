Anche il consigliere della V^ Circoscrizione di Messina Franco Laimo, interviene in merito ai cumuli di spazzatura lasciati da alcuni cittadini sulla Panoramica. La sua nota, segue… quella già divulgata ieri dai colleghi Dario Carbone e Lorena Fulco. Laimo, chiama in causa lo scarso senso civico degli abitanti della zona e chiarisce anche il lavoro svolto dalla MessinaServizi Bene Comune.

Sottolinea Laimo: “occorre precisare che nei giorni in cui è vietato conferire nei cassonetti RSU -dunque sotto le feste- (festivi e prefestivi) i cassonetti (ancora presenti nelle rispettive postazioni) erano già stati sommersi dai rifiuti; gli stessi cassonetti soltanto successivamente venivano rimossi (e non precedentemente così come divulgato)”.

Aggiunge e conclude Laimo: “già nella giornata di ieri 2 gennaio gli uomini di Messinaservizi erano al lavoro per ripulire quanto distribuito da incivili cittadini noncuranti delle regole di conferimento. Bisogna ancora precisare che la raccolta differenziata è cominciata già da due settimane in questa zona fino al complesso residenziale Eden Park (proprio dove è stata scattata la foto che evidenzia uno dei cumuli di immondizia presenti in quella zona), ed è stata data la possibilità ai cittadini residenti di cominciare ad adeguarsi al nuovo metodo di conferimento”.