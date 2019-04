Antonio De Luca (Ars – M5S): “Ella Bucalo, vuole escludere l’area industriale di Milazzo dai Sin (Siti di interesse nazionale)”

A scriverlo, è il deputato pentastellato all’Ars, Antonio De Luca: “Ella Bucalo vuole escludere l’area industriale di Milazzo dai Sin (Siti di interesse nazionale). Lo trovo assurdo, soprattutto conoscendo la bassissima percentuale di bonifiche effettuate. La permanenza delle aree del milazzese tra i Sin non solo è presupposto fondamentale per mantenere alta l’attenzione delle istituzioni su quella porzione di territorio, già abbondantemente martoriata da numerosi fattori inquinanti, ma è anche necessaria per ottenere i fondi a suo tempo stanziati e che per la sola parte pubblica ammontano a circa 4,5 milioni di euro”.

“Le bonifiche nell’area, sia pubbliche che private sono ferme da anni. Gli stanziamenti precedentemente previsti non sono stati erogati a causa del lassismo dei precedenti governi e noi adesso stiamo lavorando alacremente a tutti i livelli per recuperarli, al fine di restituire dignità al territorio e ai suoi cittadini. Mi chiedo quindi come possa l’onorevole Bucalo anche solo pensare che sarebbe una cosa buona escludere Milazzo dai Sin… #M5S”.