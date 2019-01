Cateno De Luca (primo cittadino – ME) sul Palagiustizia: “Non intendo risuscitare, certi cadaveri della malapolitica’

Il primo cittadino di Messina, Cateno De Luca, risponde cosi’ stamane alle dichiarazioni di ieri degli accorintiani di MessinAccomuna sul 2° edificio giudiziario: “non intendo risuscitare, certi cadaveri della malapolitica, ma semplicemente respingere al mittente certe mediatiche intimidazioni…”.

Aggiungendo: “oggi, un noto quotidiano, ormai avvezzo ad esprimere opinioni piuttosto che a garantire informazione, ha sferrato l’ennesimo attacco al sindaco di Messina con un inquietante articolo dal titolo -la barzelletta del Palagiustizia-“.

“Tale articolo prende spunto dall’ennesimo attacco di Accorinti e suoi sodali ai quali non intendo replicare perché della loro malagestio politica ed economico/finanziaria ne dovremo parlare in Tribunale essendo stato querelato da questi mistificatori di professione”.

Basta ascoltare il mio intervento tenuto in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario per dimostrare quanto è farneticante questo articolo e quanto è falso e velenoso il comunicato dei superstiti di Accorinti: “mi auguro che l’autore dell’articolo ascolti i quindici minuti di intervento e provveda, per quel che mi importa, alle rettifiche del caso”.

“Cosa interessa alla gente sapere se il quotidiano è pro o contro la nuova ipotesi del Palagiustizia?”.

Nel merito:

1. Cosa ha fatto Accorinti ed i suoi sodali per il Palagiustizia? Nulla!

2. Le novità legislative di settembre 2015 accentrano le competenze per l’edilizia giudiziaria al Ministero di Giustizia non con le modalità contemplate nelle convenzioni sottoscritte a febbraio 2017 e febbraio 2018 ove il comune ha semplicemente abdicato a tutta la materia;

3. Ho sostenuto nel mio intervento che il progetto esecutivo se non servirà per il Palagiustizia lo useremo per realizzare la cittadella dei servizi municipali ampliando anche gli attuali parcheggi;

4. In via La Farina sono stati realizzati di recente palazzi di oltre dieci piani pertanto ci troviamo di fronte all’ennesima mistificazione urbanistica;

5. Noi lo abbiamo predisposto un progetto di fattibilità tecnico economico, che è stato apprezzato dalla Conferenza Permanente del Tribunale di Messina, Accorinti ed i suoi sodali si sono limitati a scaricare tutto sul Ministero e per il resto filosofia allo stato puro;

6. La vicenda del Palagiustizia è’ la dimostrazione dell’inettitudine di intere generazioni politiche (ben 35 anni anni di chiacchiere !!!) spalleggiate da certa stampa che ha sempre preteso di comandare la città per ovvi e diffusi interessi piuttosto che fare obiettiva informazione.

Se il sindaco De Luca lo sa fare lo vedremo a tempo debito ma una cosa intanto è certa: “IL SINDACO DE LUCA LO STA FACENDO OGNI GIORNO NONOSTANTE LE CRESCENTI INTIMIDAZIONI SUBITE ED I RIPETUTI E PALESI PREGIUDIZI MANIFESTATI DA CERTA STAMPA”.

“Fino a quando mi sarà consentito di essere utile alla città faro’ il sindaco di Messina se le lobby e certi poteri forti riusciranno a paralizzare la nostra azione amministrativa mi dimettero’ per amore e rispetto nei confronti della città e ritornero’ al mio lavoro”.

“Intanto per ora faccio il sindaco senza se e senza ma”!