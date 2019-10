A PARLARE COSI' E' L'EX ASSESSORE DELLA GIUNTA DI RENATO ACCORINTI, DANIELE IALACQUA, CHE SU FACEBOOK HA COMMENTATO L'ULTIMA PERFORMANCE MESSA IN ATTO IERI DAL SINDACO DI MESSINA CATENO DE LUCA, BALZATO (PER PROMUOVERE UN EVENTO) IN SELLA AD UNA MOTO DA CROSS ALL'INTERNO DI PALAZZO ZANCA

“Continua a tutto gas, il progetto deluchiano… -U pisci fiti da testa-“. A parlare così, è l’ex assessore della Giunta di Renato Accorinti, Daniele Ialacqua, che su Facebook ha commentato l’ultima performance messa in atto ieri dal primo cittadino di Messina Cateno De Luca, balzato (per promuovere un evento) in sella una moto da cross all’interno di Palazzo Zanca.

Ialacqua, prosegue: “dopo avere -confessato- candidamente che gran parte della giunta aveva -dimenticato- di pagare qualche tributo, ecco il -nostro- sindaco cimentarsi nella violazione di normali regole civili come ad esempio non introdurre mezzi motorizzati in uffici pubblici o non accendere una moto in una stanza comunale e per di più con opere d’arte del XVII° e XVIII° secolo. Inutile dire che non è intervenuto nessuno per impedire il tutto, probabilmente perché chi di dovere era impegnato in qualche blitz a sequestrare frutta e collanine”.

Conclude Ialacqua: “insomma, che vogliamo di più? Nella prima foto, il quadro -Ambasceria dei messinesi alla Vergine- del 1649; nella seconda foto il sindaco omaggia il quadro sbuffandole il gas della motocross da lui accesa”.