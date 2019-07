A parlare in una nota il consigliere della VI^ Circoscrizione Mario Biancuzzo: “faccio presente, che oggi 17 Luglio 2019, alle ore 14.35 circa, mi sono portato sui luoghi dove ho accertato che sulla strada comunale, pressi ex scuola, inizio villaggio rivierasco Acqualadrone sono stati abbandonati suppellettili di vario tipo”.

Biancuzzo prosegue: “sicuramente per il volume di alcuni pezzi ed il peso i materiali sono stati abbandonati e scaricati da qualche camioncino munito di sponda idraulico o ribaltabile. Infatti, come si evince dalle foto che allego per facile consultazione, risultano abbandonati copertoni di macchine, frigoriferi, mobili smontati, sedie e tavolini da giardino, materassi matrimoniale ed altro materiale scaraventato anche in parte sulla strada che restringe il passaggio dei mezzi. Non si riesce a capire quali sono i motivi che alcuni criminali non vogliono utilizzare l’Isola Ecologica, che si trova a pochi passi sulla strada statale 113/dir. villaggio Spartà, per consegnare i suppellettili e preferiscono scaricare sulle strade, nelle pinete, nelle piazze e nei torrenti. Inoltre telefonando al numero verde 800042222 personale della Messina Servizi Bene Comune preleva i suppellettili per appuntamento. Chiedo, per favore, agli Organi in indirizzo di voler provvedere ad eliminare tutto i materiale visto che la strada è transitata da numerosi turisti e bagnanti che si recano nel bellissimo villaggio rivierasco di Acqualadrone”.