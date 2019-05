Floresta (ME), soppressione dell’unica scuola dell’infanzia, Tommaso Calderone presenta interrogazione (FI): “Si evitino lunghi spostamenti per i bambini”

A riferirlo è il deputato di Forza Italia all’Assemblea Regionale Siciliana, on. Tommaso Calderone: “ho appreso dall’organo preposto dell’Amministrazione scolastica, che per razionalizzare la rete provinciale, sarà soppressa l’unica scuola dell’infanzia del comune di Floresta. Ciò comporterebbe lunghi spostamenti per bambini compresi tra i 3 e i 5 anni, su strade con elevati rischi a causa della nebbia e del ghiaccio, nelle stagioni più rigide. Per tale motivo, ho presentato un’interrogazione all’assessore La Galla, affinché si possa revocare la soppressione e consentire così che tali bambini possano vivere piacevolmente il tempo della socialità scolastica, senza estenuanti e pericolosi spostamenti quotidiani”.