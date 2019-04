Grazia D’Angelo (M5S): «Matilde Siracusano, alla costante ricerca di visibilità»

Così la senatrice del M5S Grazia D’Angelo espone sull’intervento della deputata nazionale Matilde Siracusano, che ha accusato i portavoce messinesi di pensare solo “ad inaugurare sedi”, in riferimento alla recente apertura di una sede dei Grilli dello Stretto in via Lenzi (un evento al quale hanno preso parte tantissimi cittadini e forse è proprio questo che le dà fastidio): «un commento superficiale e privo di costrutto, proprio come le sue proposte».

La pentastellata, continua così riferendosi alla collega: «l’esponente di Forza Italia, alla costante ricerca di visibilità, ha perso una buona occasione per tacere. Probabilmente dovrebbe fare un breve ripasso di quanto fatto dal M5S in questi mesi per la città e la Regione, a partire dall’istituzione dell’Autorità portuale dello Stretto, che rappresenta una svolta epocale per tutto il territorio. Le sue proposte sono state bocciate come irricevibili, impossibili e inutili semplicemente perché si tratta di proposte irricevibili, impossibili e inutili. Stupisce inoltre che a “dare lezioni” e a parlare di “vecchia politica” sia proprio un’esponente di Forza Italia, il Partito che più di tutti gli altri è responsabile dei disastri della città e dell’Italia intera».