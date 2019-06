“Ieri sera abbiamo approvato un emendamento in Commissione bilancio alla Camera che garantirà 150 milioni di euro alla Regione siciliana, di cui 100 per le ex Province”, lo specifica Alessio Villarosa il sottosegretario del M5S, al MEF

Lo annuncia in una nota il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Alessio Villarosa del MoVimento 5 Stelle: “ieri sera abbiamo approvato un emendamento in Commissione bilancio alla Camera che garantirà 150 milioni di euro alla Regione siciliana, di cui 100 per le ex Province, che unitamente ad alcune deroghe per permettere l’approvazione dei bilanci utilizzando anche gli avanzi di amministrazione salveranno gli enti di area vasta e permetteranno lo sblocco di preziosi investimenti sul territorio”.

Ecco come prosegue Villarosa: “finalmente mettiamo un punto a questa vicenda in modo tale da poter andare a capo e continuare a discutere con la Regione Siciliana sui numerosi tavoli nati dopo il primo accordo di dicembre. Posso garantire a nome di tutti i miei colleghi siciliani che l’impegno da parte del MoVimento 5 Stelle per la nostra terra, su questi temi, non è certo terminato qui. Nella prossima legge di bilancio interverremo per portare a regime tutto il sistema e restituire alla nostra terra la dignità perduta in questi anni”.