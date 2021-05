“In diretta da Catania…, il giudice ha detto No al Processo, perché il fatto non sussiste” [Video]

“In diretta da Catania…, il giudice ha detto No al Processo, perché il fatto non sussiste“! A scrivere in tal modo sulla sua Pagina Facebook, è stato il segretario e senatore della Lega Matteo Salvini al termine della Udienza tenutasi stamane al Palazzo di Giustizia di piazza Verga in relazione al presunto ritardato sbarco nel luglio del 2019, di 116 migranti dalla nave della Guardia costiera italiana nel porto di Augusta, nel Siracusano. Ad estendere il Decreto assolutorio, è stato il g.u.p. del Tribunale etneo dottor Nunzio Sarpietro.

Salvini ha concluso: “grazie a tutti”!