In diretta da Montesilvano, il comizio del ministro dell’Interno Matteo Salvini [Video]

4 gennaio 2019 – In diretta da Montesilvano in Abruzzo, diffondiamo il comizio del ministro dell’Interno Matteo Salvini tramesso sulla sua Pagina Facebook.

Salvini dice: “con idee chiare… dalle parole ai fatti. Sulla Sicurezza, ho fatto la mia esperienza, ormai non perdo più tempo a rispondere a chi non capisce, perchè a quelli di sinistra che contestano il Decreto o non lo hanno letto o se lo hanno fatto non lo hanno capito”.