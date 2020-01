“In questi giorni ho sentito assiduamente la Protezione Civile e Ministero dell’Ambiente, ieri mi hanno rassicurato in merito agli interventi di messa in sicurezza e bonifica del litorale di ponente nel comune di Milazzo (ME)” [Video]

“In questi giorni ho sentito assiduamente la Protezione Civile e Ministero dell’Ambiente, ieri mi hanno rassicurato in merito agli interventi di messa in sicurezza e bonifica del litorale di ponente nel comune di Milazzo (ME)”. A riferire questo, oggi, in un filmato pubblicato su Facebook è il sottosegretario pentastellato al Ministero dell’Economia e Finanze, Alessio Villarosa, originario di Barcellona Pozzo di Gotto.

Villarosa, ha sottolineato: “i lavori procedono celermente! Carotaggi e caratterizzazione sono conclusi, in settimana partiranno i lavori di messa in sicurezza necessari ad evitare ulteriori danni, mi dicono sarà pronta entro 20 gg. La documentazione per lo stato d’emergenza non è completa ma sufficiente per iniziare i lavori e portarli a termine in tempi celeri e per step intermedi”.

“La zona interessata sembra essere molto più piccola di ciò che si pensava all’inizio e ed è per fortuna circoscritta nel -terrapieno- e questa è davvero un’ottima notizia! Mi dicono che tutti gli attori interessati si stanno muovendo con celerità e professionalità e li ringrazio”.