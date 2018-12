La chiusura definitiva, dei Centri Servizi di Provinciale e via Cile a Messina, entro il 31 marzo 2019

Facendosi scudo con una presunta burocratizzazione della macchina amministrativa esistente nelle Municipalità periferiche di Messina, la Giunta di Messina guidata dal sindaco Cateno De Luca ha dato il via libera alla proposta di Deliberazione N° 365865 del 12 dicembre 2018 avanzata dal Dipartimento Servizi al Cittadino e dall’assessore al ramo Massimo Minutoli, con la previsione in Essa formulata della chiusura dei Centri Servizi della Terza e della V^ Circoscrizione, ubicati rispettivamente a Provinciale ed in via Cile, entro il 31 marzo 2019 e sempre entro la stessa data… la dismissione dei locali distaccati del VI° Quartiere di via Lago Grande dopo l’adeguamento degli uffici della sede principale.

I dipendenti comunali delle Sezioni menzionate, saranno distaccati presso le strutture Circoscrizionali di riferimento, mentre le mansioni che ivi svolgevano è stato deciso che vengano affidate a: “soggetti esterni accreditati per occuparsi di… acquisizione dati on line, delle certificazioni anagrafiche, limitate, in fase iniziale, allo stato di famiglia ed al certificato di residenza, previo adeguamento del sistema informatico in uso, che consenta anche di verificare l’autenticità dei certificati emessi on line e di regolamentare le modalità di pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo; la prestazione on line delle istanze di cambio abitazione e di residenza”.