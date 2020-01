La diretta odierna della Zuppa, preparata dal giornalista Nicola Porro [Video]

La diretta odierna della Zuppa, preparata dal giornalista Nicola Porro.

Ecco, cosa scrive Porro su Facebook: “ancora sulla figuraccia incredibile fatta dall’Italia con la Libia oggi c’è un esilarante intervista di di Maio ad Corriere Della Sera in cui dice… -ci troviamo davanti a cornici complesse-. Ma come diavolo parla? Forse perde la guida politica del m5stelle. Un prezzo straordinario di Sallusti che fa una lezioncina sulla Prescrizione a Davigo e company. Farinetti quello bello buono meritocratico della fortuna di essere nati in Occidente e LAN the Sales Vignano DOC molla l’azienda al figlio… come qualsiasi imprenditoria italiana anni ottocento. Arrischio 200 Gallerie per le pubbliche la stampa. Prodi dice che non è interessato la presidenza del Repubblica. Ferrara difende Trump e il suo raid mentre il Corriere della Sera trova l’ennesimo espertoneicontro Donald. #RassegnaStampa10Gennaio”.