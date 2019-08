La fontana di piazza della Repubblica (Stazione) a Messina…, torna a “risplendere” dopo 4 anni

MA IL SINDACO CATENO DE LUCA SOSTIENE CHE NON FOSSE PIU' ATTIVA DA DUE LUSTRI

Il primo cittadino messinese, onorevole Cateno De Luca, ieri sera ha scritto un post sulla sua pagina Facebook per annunciare: “dopo oltre dieci anni è stata ripulita e riattivata la fontana di piazza Stazione”.

“Ringrazio l’AMAM – MessinaServizi – l’assessore Max Minutoli – ing. Salvatore Saglimbeni per averci consentito il raggiungimento di questo ulteriore obiettivo”.

“IL PRESIDENTE DI AMAM SALVO PUCCIO HA MANIFESTATO LA VOLONTÀ DI ADOTTARE LA FONTANA E LA ZONA A VERDE CIRCOSTANTE”.

“Tra qualche mese ci sarà il prato inglese, fiori ed i colori del Messina che si rifletteranno nelle acque zampillanti della rinata fontana di piazza Stazione”.

In verità, è bene precisare che come si puo’ evincere dalla foto all’interno dell’articolo la struttura funzionava perfettamente il 5 giugno del 2015, quindi è impossibile che non fosse attiva da due lustri.