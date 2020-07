L’appello…, di Francesco Carbone Presidente dell’Associazione Governo del Popolo (APS), costituita nel 2018 a Villafrati (PA)

Scritto, da: Francesco Carbone

Presidente dell’Associazione Governo del Popolo (APS), costituita nel 2018 a Villafrati (PA).

18 Luglio Circondiamo Roma

⭕APPELLO A TUTTI I Cittadini di buona volontà sia che siate credenti o non ancora, GRUPPI, MOVIMENTI, Associazioni #18LuglioCircondiamoRoma

#AssociazioneGovernoDelPopoloAPS.Usate l’hastag. Nei post, video, altro, per dare il vostro consenso a unire il POPOLO per Circondare Roma giorno 18 Luglio 2020 per PRETENDERE il ripristino della Costituzione, l’applicazione delle leggi, la Pulizia Istituzionale e l’avvio di tutte le denunce sabotate alle migliaia di cittadini italiani che hanno denunciato Pubblici Ufficiali infedeli, anche agli alti vertici della Politica, Magistratura, Forze dell’ordine, Pubblica Funzione, che hanno finanche protetto o sono collusi con associazioni criminali di tipo corporativistico (cosche, logge, ordini etc..), arresti immediati, avvio di ulteriori indagini, processi e sentenze con condanne esemplari.

Solo con le istituzioni ripulite dalla Criminalità l’Italia e il Popolo italiano possono RINASCERE e garantire un futuro idoneo alle nostre famiglie e alle future generazioni.

Il Popolo è proprietario della Nazione, le Autorità sono i luoghi in cui dimorano coloro che sono pagati dal Popolo per servire la Nazione e il Popolo Italiano con Disciplina e Onore. Gli attuali servitori e quelli passati, hanno estromesso il Popolo dalla propria “Casa” prendendone possesso e trattando i propri Padroni come cavie o schiavi. Ripristiniamo tutto, riprendiamoci la nostra Casa, mandiamo in galera i servi infedeli e vediamo se emergeranno i servitori che operando con DISCIPLINA E ONORE meritano di avere privilegi per servire il Popolo.

L’Associazione Governo del Popolo APS nasce due anni fa per Controllare i Controllori, abbiamo reperito prove fornite dai cittadini, fatto indagini per reperire ulteriori prove, presentato denunce a tutte le Autorità Competenti in merito a 4 Sistemi di tipo Mafioso Composti e/o Protetti da i Pubblici Ufficiali su menzionati. Abbiamo denunciato Golpe di STATO Politico/Giudiziario con anche abuso criminale del mod 45 per sabotare le denunce dei cittadini oltre a sabotare le procedure e indagini avviate da appartenenti alle Forze dell’ordine e Magistrati nei confronti di Sistemi Corporativistici (Mafiosi, Massoni, Ordini) e loro affiliati. Dopo aver presentato denunce a tutte le Istituzioni insieme ai soci che sono anche persone offese dai reati, ho effettuato a nome dell’Associazione nella qualità di Presidente un Presidio dinanzi al Quirinale di tre giorni per PRETENDERE che le più alte autorità come il Presidente della Repubblica e la Direzione Nazionale Antimafia si attivassero immediatamente visto e considerato che oltre a denunciare sistemi di tipo mafioso radicati in tutta italia inerenti principalmente Appalti Illeciti, Estorsioni, Corruzione in atti giudiziari, Falsi ideologici e materiali, sequestri di minori alle famiglie, affidi illeciti etc abbiamo denunciato appartenenti del Consiglio Superiore della Magistratura senza ottenere alcun intervento e alcuna risposta tranne che subire abusi e soprusi da parte della Digos e altri. Tutto documentato registrato e pubblicato dove per l’ennesima e ultima volta le più alte cariche delle Istituzioni hanno dimostrato a tutti come trattano chi denuncia MAFIA a qualsiasi livello con i Cittadini e le protezioni garantite alle associazioni a delinquere di tipo Mafioso che a tuttora rimangono libere di delinquere indisturbate commettendo reati contro i singoli cittadini, collettività, Erario e Personalità dello Stato.

Invito tutti gli uomini e le donne di buona volontà, gruppi, comitati, associazioni di qualsiasi categoria non collegati a Parlamentari, Cosche, Logge, Ordini a contattarmi al 3277858538 3501083660 per ulteriori delucidazioni o a essere presenti giorno 18 Luglio 2020 al GRANDE RACCORDO ANULARE per Circondare Roma con un fiume di persone che PRETENDERANNO l’applicazione delle leggi e Tutela della Costituzione in Primis Dal PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA che dovrà dimostrare di voler fare pulizia all’interno delle Istituzioni nei modi stabiliti per legge, come ben sa, cioè sciogliere le Camere, disporre tribunali militari al fine di ripristinare lo STATO DI DIRITTO e riconsegnare la SOVRANITÀ AL POPOLO.

⭕Video dell’Appello al Popolo su facebook

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=276573626892400&id=100036192952960

Su youtube:

https://youtu.be/djRdKjOcGxs

⭕Volantinaggio su Napoli sabato 11 luglio, incontro di fronte hotel Terminus ore 9:30;

⭕Volantinaggio Salerno 9 giugno

https://associazionegovernodelpopoloaps.forumfree.it/m/?t=77768924;

https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=hhLRM72RmAY;

⭕Prima Pagina su l’OBIETTIVO

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=283296456220117&id=100036192952960;

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1329618713899477&id=100005540838769;

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=OalVUWyTCaU;

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=271062537528516&id=111710737187792;

⭕L’unico modo per far valere i nostri diritti è conoscerli.

https://associazionegovernodelpopoloaps.forumfree.it/?t=77731103;

https://associazionegovernodelpopoloaps.forumfree.it/?t=77731679;

https://associazionegovernodelpopoloaps.forumfree.it/m/

Il neonato canale Telegram

https://t.me/associazionegovernodelpopoloaps;

https://www.facebook.com/groups/848075012032418/?ref=share;

https://www.youtube.com/channel/UCUBM3-iC63NClSfzgRg_sPA;

https://twitter.com/ASSOCIAZIONEGO1;

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=273560173860412&id=100036192952960.

⭕Comunicati: