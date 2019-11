LO RIFERISCE L'ONOREVOLE PENTASTELLATA, A MONTE CITORIO ANTONELLA PAPIRO, COGLIENDO L'OCCASIONE PER DIVULGARE UN INVITO AD UN INCONTRO DI VENERDÌ 22 NOVEMBRE A BARCELLONA POZZO DI GOTTO

“Le criticità legate alla gestione del fenomeno del randagismo sono in continuo aumento e dopo i terribili episodi legati al nostro territorio, prima di intervenire con azioni mirate a contrastare il problema, questo venerdì, è mia intenzione confrontarmi con le associazioni animaliste e i volontari che con grande fatica, si occupano di gestire i nostri randagi con tutte le cure e l’attenzione necessaria”. Lo sottolinea, l’onorevole pentastellata a Monte Citorio Antonella Papiro.

Prosegue cosi’ la Papiro: “confido in una grande partecipazione, per avere quanti più contributi possibili per strutturare proposte e iniziative concrete. L’incontro è aperto a tutti coloro sensibili alla tematica. Vi aspetto”.