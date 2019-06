Lo dice, il consigliere della 3^ Circoscrizione di Messina, Alessandro Cacciotto

La politica cittadina continua a caratterizzarsi per gli scontri istituzionali, senza rendersi conto che tanti cittadini si sono rotti le scatole. Non sto qui a dire chi ha ragione o chi torno quanto della pesantezza giornaliera della politica locale. A dimostrazione che la gente vorrebbe la normalità, senza andare dietro a chi su Facebook si fa il video migliore o il doppiaggio più simpatico, un piccolo intervento di riparazione di una stradella di quartiere che ha suscitato in un cittadino un immediato gradimento nella giornata di ieri. Roba di poco conto potremmo dire (solo per inciso l’Assessore Massimo Minutoli è stato tempestivo ed in meno di 12 ore aveva già risolto il problema) e sono d’accordo.

Il problema è che ormai ogni giorno assistiamo a scontri e sceneggiate da parte di tanti attori della politica locale di primo piano che hanno creato pesantezza. Sarebbe meglio utilizzare meno social e comunicati stampa e magari occuparsi anche senza le luci della ribalta (che si accenderanno comunque) della gestione della cosa pubblica. I cittadini vogliono la normalità. Anziché fare i tuttologi che ognuno facesse il suo consapevole dei propri pregi e se possibile anche dei propri limiti.