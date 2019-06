Lo sottolinea il deputato Franco De Domenico del PD: “sono stato nominato nei giorni scorsi presidente della Commissione “Vigilanza sulla Biblioteca e Archivio storico” dell’Assemblea Regionale Siciliana”.

Il parlamentare continua così: “è un incarico di prestigio e mi preme ringraziare per questo riconoscimento i funzionari Mario Di Piazza e Laura Salamone (con me nella foto) che seguono con grande impegno le attività culturali della biblioteca e dell’archivio storico, e i colleghi della commissione che mi hanno affidato questo incarico, gli onn. Gianina Ciancio e Stefano Pellegrino, che sin dall’insediamento svolgono questo incarico con grande passione e dedizione, che ha consentito, come primo risultato di questi mesi, il rientro di tutto il patrimonio librario della biblioteca, dopo i lavori di ristrutturazione e di adeguamento antincendio dei locali”.

“Oggi la biblioteca dell’Ars è fruibile e finalmente a disposizione degli studiosi e degli appassionati di storia siciliana. Di grande grande rilevanza anche il servizio reso dall’emeroteca, che offre una rassegna completa dei giornali siciliani. Si tratta di strumenti essenziali nella conservazione e trasmissione di valori fondamentali per la nostra terra, quali sono quelli legati all’identità siciliana”.