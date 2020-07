“Mentre De Luca ci ha fatto uscire da Taormina Arte (cosa che è tutta da vedere, ancora), il Teatro Greco di Taormina riparte alla grande con la sua stagione estiva di concerti, musica e spettacoli”. Ha scritto questo oggi in Facebook, il consigliere comunale del PD di Messina, Alessandro Russo.

Russo, ha specificato: “sapete quali orchestre lavoreranno nel bellissimo teatro? Orchestra del -Bellini- di Catania e Orchestra del -Massimo- di Palermo. La nostra orchestra, del -Vittorio Emanuele- è tagliata fuori…! Servono commenti?. No”.

“Messina per la cultura deve investire in panini e sosizza, pipi russi e sagre paesane. Per non parlare di concerti di grandi cantanti… cancellati anche quelli”.

“Uscire da Taormina Arte per entrare nel nulla cosmico dei panini con la sosizza è il marchio delle politiche -culturali- di questa Giunta. Dannosi e senza faccia di vergogna”.