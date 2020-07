▶️”Oggi V Commissione, con delega alle scuole, ordine del giorno: Riapertura scuole cittadine- programmazione dei servizi comunali in tempo di COVID 19″. Scrive in tal modo su Facebook, la consigliera comunale dei 5 Stelle di Messina, Cristina Cannistra’.

Aggiunge la Cannistra’: “e’ necessaria una ricognizione urgente degli spazi necessari per la ripresa della scuola, rispettando le prescrizioni per il distanziamento sociale, tenendo conto del poco tempo a disposizione per la programmazione e del necessario confronto con Enti ed Istituzioni”.

“Già il collega Gabriele Rossellini della V Municipalità ha sollecitato l’argomento affinché non si arrivi impreparati all’avvio del nuovo anno scolastico”.

“Per questo ho chiesto durante il mio intervento la convocazione, per la seduta della prossima settimana, dei Presidenti della Municipalità. Le Municipalità hanno un ruolo determinante nella programmazione, conoscono il territorio, le condizione delle scuole e le possibili soluzioni. Il presidente ha accolto favorevolmente la mia richiesta”.