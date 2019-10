Messina Social City: “comincio ad apprezzarli veramente”. Così si congratula il sindaco onorevole Cateno De Luca.

Il primo cittadino, continua in tali termini: “potenziato il servizio di trasporto scolastico! Con le stesse risorse umane di prima stiamo raddoppiando i servizi e stiamo innalzando la qualità dei servizi. Allora vuol dire che la colpa del servizio scadente e truffaldino non era dei lavoratori ma del sistema marcio che li teneva al guinzaglio e lucrava sui servizi sociali. Ancora però c’è qualche lavoratore e lavoratrice che non hanno compreso che ora lo stipendio non si ruba più ma si deve guadagnare ogni giorno con amore e passione ringraziando il buon Dio del privilegio ottenuto”.

ATTENDETEVI DEI BLITZ E NON AVRÒ PIETÀ PER NESSUNO VI MANDO A CASA!

Nel frattempo abbiamo potenziato il servizio di trasporto scolastico assente da oltre dieci anni a Messina; oltre ai villaggi della zona sud da lunedì il servizio sarà esteso anche ad: “Orto Liuzzo Petrarca, Salice, Castanea, Spartà, Massa San Giovanni, Castanea, Faro Superiore Sperone e Ganzirri”.