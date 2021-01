“Pernacchie per Musumeci per la sua zona rossa farlocca”! E’ questo…, ciò che ha scritto oggi pomeriggio su Facebook… il sindaco peloritano Cateno De Luca.

De Luca ha specificato: “a Messina, per far rientrare il danno causato dal manager dell’ASP uomo di fiducia di Razza e Musumeci, dobbiamo chiudere tutto per almeno una settimana per cercare di rientrare nei parametri medi nazionali di diffusione del Covid”.