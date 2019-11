Pesca, Milazzo (PPE-FI): “La Commissione UE intervenga a salvaguardia del riccio di mare”

“Di questo passo il riccio di mare rischia seriamente di scomparire dalle coste sarde. Ho presentato un’interrogazione alla Commissione europea circa le misure che intende adottare per una seria salvaguardia e monitoraggio di questa specie”. A riferirlo è cosi l’eurodeputato, on. Giuseppe Milazzo, componente della Commissione Pesca, il quale esprime la sua preoccupazione all’indomani del decreto regionale che apre la pesca dal primo novembre ad aprile 2020.

Il pregiato echinoderma sardo rappresenta una specialità della tradizione culinaria sarda ragion per cui è stato soggetto col passare degli anni a prelievi sempre più massicci al fine di soddisfare la crescente richiesta gastronomica.

Conclude Milazzo: “sono certo, che la concertazione a più livelli istituzionali unita al buon cuore e lungimiranza dei sardi porterà a trovare soluzioni efficaci per non disperdere un settore trainante dell’economia isolana e della tradizione culinaria sarda. Siamo ancora in tempo”.