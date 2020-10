A CHIEDERSELO IN UN POST DIFFUSO OGGI SU FACEBOOK, È STATA LA DEPUTATA NAZIONALE MESSINESE DI FORZA ITALIA, MATILDE SIRACUSANO

“Quanta fatica hanno fatto i ristoratori per resistere e riaprire la saracinesca nonostante le restrizioni, il distanziamento, il dimezzamento dei coperti. Quanti costi hanno sostenuto?“. A chiedersi questo in un post diffuso su Facebook é stata la deputata nazionale, messinese di Forza Italia, Matilde Siracusano.

La Siracusano, ha aggiunto: “sono indignata perché, se è vero che la pandemia non può essere in alcun modo sottovalutata, è anche vero che stiamo scherzando col fuoco. Stiamo mettendo a rischio centinaia di attività. Il virus non esce da casa alle 18! Siamo seri”!

“Bisogna fare interventi mirati alla sanità soprattutto per tutelare le categorie fragili. Invece si sta scaricando la responsabilità dell’immobilismo di questi mesi sulle imprese”.

“Oggi, ora. Il governo deve dare risposte. I ristoratori, i titolari di bar, ma anche tutti i gestori delle altre attività coinvolte dalle restrizioni, non possono più attendere. I risarcimenti servono subito e direttamente sui conti correnti”!

