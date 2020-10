“E’ tornato questa sera alle 20.30 su Rtp il talk Scirocco (condotto da Emilio Pintaldi), che si potrà seguire in replica dopo le 23.00 al termine del Tg

“E’ tornato questa sera alle 20.30 su Rtp il talk Scirocco condotto da Emilio Pintaldi. Al centro della puntata (che si potrà seguire in replica dopo le 23.00 al termine del Tg), la grave crisi in cui sono piombate le attività di ristorazione e somministrazione chiuse alle 18.00 dal lockdown deciso dal governo e tutte le attività legate alla filiera dell’agroalimentare ugualmente danneggiate. In studio il chimico degli alimenti Giacomo Dugo, il rappresentante di Ambasciatori del Gusto chef Pasquale Caliri e l’imprenditore Alessandro Faranda. In collegamento Skype il rappresentate della Lega Fabio Cantarella e il deputato dei cinquestelle, Questore della Camera, Francesco D’Uva. Nella seconda parte della puntata interverrà anche l’ex segretario della commissione sanità dell’Ars Franco De Domenico. Ci sarà spazio in apertura di trasmissione per un’ampia finestra dedicata all’emergenza sanitaria in atto in cui interverranno il direttore del laboratorio di analisi dell’ospedale Papardo Giuseppe Falliti e il virologo Letterio Bonina. Previsti collegamenti con la piazza in rivolta (in serata è stata fissata la protesta degli esercenti davanti al Comune), condotti da Tiziana Caruso”. Lo hanno scritto oggi su Facebook, i redattori della trasmissione.