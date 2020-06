“Sabato…, il Capitano in Calabria”. Lo hanno scritto oggi, sulla pagina Facebook Lega Salvini Premier.

Ecco…, le tappe previste:

> Ore 11 REGGIO CALABRIA Inaugurazione sede provinciale in via Miraglia 4 e conferenza stampa;

> Ore 14.00 MAROPATI RC Visita alla Cooperativa Sociale “Futura” in Contrada Pozzo 8;

> Ore 16.00 TROPEA VV Visita centro storico (via Indipendenza-piazza Ercole).