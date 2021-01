“Se De Luca vuole realmente dimettersi, cosa che sarebbe anche auspicabile, lo faccia subito e passi la mano a chi dopo di lui può meglio affrontare e gestire la crisi pandemica, altrimenti faccia marcia indietro, come peraltro è già capitato parecchie altre volte, e cerchi di assumere un profilo consono al ruolo che riveste e al momento storico la città sta vivendo”. Si conclude così la nota di sette consiglieri tra Pd e Libera Me, che prendono le distanze da Nello Pergolizzi, il consigliere che appartiene al loro stesso gruppo e che ha presentato la mozione di fiducia.

La data del 5 febbraio, termine ultimo per il primo cittadino, è molto vicina. In aula servono diciassette voti a favore su trentadue. Ci saranno?

Di certo non quelli dei consiglieri comunali Biagio Bonfiglio, Felice Calabrò, Claudio Cardile, Gaetano Gennaro, Massimo Rizzo, Alessandro Russo e Antonella Russo che con il segretario provinciale del Pd Nino Bartolotta firmano un documento che non ammette sconti.

“Il documento presentato dal Consigliere Pergolizzi – chiariscono – è frutto di una sua esclusiva iniziativa individuale, dalla quale ci sentiamo molto distanti, in quanto non ne condividiamo né la forma, né il contenuto politico, né tanto meno le finalità. Piuttosto, nel condannare la fallimentare gestione dell’emergenza sanitaria da parte dell’ASP Messina e dell’intera Giunta regionale, in primo luogo del Presidente Musumeci e dell’Assessore Razza, va anche rilevata l’ incapacità del Sindaco De Luca a gestire con equilibrio e competenza la crisi in città, confessata nella sua stessa lettera di dimissioni. Il momento di drammatica crisi sociale ed economica che attraversa la città – continuano – richiede ben altro modo di affrontare l’emergenza. Più volte abbiamo richiamato il Sindaco al senso di responsabilità nei confronti della città e, anche adesso, lo invitiamo a smetterla con questo atteggiamento e a adempiere al suo ruolo istituzionale. Siamo certi che ormai tutta la città sia stanca del modo di fare del primo cittadino e non accetti più di vederlo alla ricerca quotidiana di un nemico personale o istituzionale con il quale ingaggiare l’ennesima insensata battaglia politica o al quale rivolgere insulti di ogni tipo. Tutto questo mentre la città è quasi al collasso economico-finanziario e aumenta di giorno in giorno il solco dell’isolamento che De Luca ha determinato rispetto a tutte le altre istituzioni cittadine e a quelle regionali e nazionali. Auspichiamo – concludono – che anche questa ritrita vicenda delle dimissioni abbia un termine”.