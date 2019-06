“Seguo da vicino tutte le crisi aziendali che purtroppo si stanno susseguendo nel mio territorio” , lo comunica Alessio Villarosa

Il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze Alessio Villarosa intende comunicare il proprio apprezzamento per la gestione da parte del Ministero del Lavoro dei numerosi tavoli di crisi che purtroppo si stanno susseguendo all’interno del territorio siciliano in particolare quello sulla GICAP Spa e quello sulla Roberto Abate Spa, due aziende storiche siciliane presenti anche all’interno del territorio messinese.

Conclude Villarosa: “purtroppo siamo in una fase storica di estrema crisi della grande distribuzione, soprattutto quella siciliana, che sta vedendo parecchie realtà in difficoltà come il gruppo GICAP Spa, il gruppo Roberto Abate spa, e molte altre. Il Ministero del Lavoro le sta seguendo tutte in modo soddisfacente con soluzioni come la CIGS (Cassa Integrazione Straordinaria in caso di licenziamento) fortemente voluta dal nostro ministro Luigi Di Maio che l’ha reintrodotta solo pochi mesi fa. Ho fin da subito attivato i miei uffici affinché seguissero tutti gli aggiornamenti dei tavoli di crisi avviati al ministero in particolare quelli relativi alla GICAP Spa, e alla Roberto Abate Spa, per i primi interverrà la CIGS e 663 unità verranno riassorbite dalla LINK Sicilia Srl, invece i secondi sono solo in attesa dei tempi tecnici sul decreto ministeriale autorizzativo della Cassa Integrazione per il quale ho già chiesto notizie. Mi sento di rassicurare i dipendenti di tutte le società interessate da questa crisi perché il Governo è presente e non ha intenzione di lasciare nessuno indietro”.