Incidente mortale, oggi pomeriggio a Taormina, dove e’ avvenuto uno scontro tra un’auto e una moto che e’ costato la vita ad un 33enne originario della Provincia di Catania.

La vittima, Davide Biuso, prestava servizio in qualita’ di chef presso un famoso locale della Perla dello Jonio. Da quanto si e’ appreso, dopo una iniziale ricostruzione dei fatti, l’uomo transitava a bordo del suo mezzo a due ruote, in direzione monte-valle nel tratto di strada antistante villa Mon Repos quando ha urtato (per cause che sono in fase di accertamento) con una vettura procedente in quella arteria, nello stesso istante.