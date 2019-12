Servizio raccolta e smaltimento rifiuti: “due contribuenti su tre a Messina, non pagano”. Lo sottolinea oggi su Facebook il primo cittadino onorevole Cateno De Luca.

De Luca, evidenzia: “tutti però pretendono una città pulita! Stiamo per inviare circa 30 mila avvisi ai contribuenti fantasma, cioè a quelli non presenti nella banca dati del Comune. Si tratta di circa 25 milioni di evasione annua. Pagare tutti, per pagare meno”.