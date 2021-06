A “Chi l’ha visto?”…, di oggi 16 giugno 2021: le novità su Denise e su Saman

Ha avuto inizio…, “Chi l’ha visto?”, oggi mercoledì 16 giugno alle 21.20 su Rai3. Attese nella trasmissione…, condotta da Federica Sciarelli le novità sul caso di Denise Pipitone e aggiornamenti sul caso di Saman, la ragazza uccisa dalla propria famiglia che la voleva costringere a un matrimonio combinato.

Per la prima volta, poi, parlerà il figlio di Angela Costantino, la mamma che è stata fatta scomparire nel 1994 e di cui non è mai stato trovato il corpo. Dopo 15 anni, invece, è sparita nel nulla anche Barbara Corvi. Sono la cognata e la moglie di Roberto Lo Giudice, ora indagato per l’omicidio di quest’ultima.