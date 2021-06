Coronavirus, oggi è successo questo in Calabria… vi sono stati: 1 morto, 411 guariti e 66 nuovi casi positivi

Oggi in Calabria c’è stato 1 morto, 411 guariti e 66 nuovi casi positivi al Coronavirus su 2.416 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore in Calabria è risultato positivo il 2,73% dei tamponi processati. Come si legge nel bollettino nazionale, il morto comunicato oggi in Calabria risale al mese di Maggio.

Il bollettino della Regione ha fornito anche la provenienza per province dei nuovi casi positivi odierni, che sono così suddivisi:

16 nella Provincia di Reggio Calabria;

19 nella Provincia di Catanzaro;

15 nella Provincia di Crotone;

7 nella Provincia di Cosenza;

9 nella Provincia di Vibo Valentia.

Il numero dei casi in Calabria dall’inizio della pandemia è di 68.348 persone su 903.303 soggetti sottoposti a test. La percentuale dei positivi sui controllati complessiva è del 7,56%. In Calabria sono stati processati 13,21 tamponi per ogni positivo. In nessuna Regione d’Italia sono stati sottoposte a tampone così tante persone rispetto ad ogni caso positivo. E’ il dato più importante che testimonia il numero di tamponi effettuati rispetto alla reale diffusione della pandemia, ed è il numero più alto di tutt’Italia. La Calabria, con questi dati, è in assoluto la Regione meno colpita d’Italia dalla pandemia.

Il bilancio aggiornato ad oggi in Calabria è di:

68.348 casi totali;

1.214 morti;

59.717 guariti;

7.417 attualmente positivi;

148 (-8) ricoverati in ospedale (1,99%);

10 (=) ricoverati in terapia intensiva (0,13%);

7.267 (-338) in isolamento domiciliare (97,97%).

I 68.348 casi della Calabria sono così suddivisi nelle 5 Province della Regione: