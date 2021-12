“A modo mio…, del 16 dicembre 2021, del sindaco di Messina Cateno De Luca: “Stoppiamo le manifestazioni natalizie a causa della crescente diffusione del Covid?” [Video]

SE LO È CHIESTO STAMANE, IN UN POST PUBBLICATO DOPO LE 09.00 SU FACEBOOK IL PRIMO CITTADINO PELORITANO

“A modo mio…, del 16 dicembre 2021, del sindaco Messinese Cateno De Luca”: “Stoppiamo le manifestazioni natalizie a causa della crescente diffusione del Covid?”. Se lo e’ chiesto stamane, in un post pubblicato su Facebook dopo le 09.00 il primo cittadino peloritano.

De Luca ha aggiunto: “ecco l’artista misterioso per fine anno a Messina…! Ed intanto il Presidente Musumeci prendi un altro schiaffo dalla sua maggioranza…! Sono riuscito a far saltare le elezioni del consiglio metropolitano per la terza volta”.

Le dichiarazioni #deluchiane, possono essere ascoltate collegandosi al link che segue: