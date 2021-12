Il popolare conduttore di Rai2, Giancarlo Magalli dovrà risarcire i danni patiti dalla ex collega e già modella Adriana Volpe

I GIUDICI DEL TRIBUNALE DI MILANO, NELLE SCORSE ORE HANNO INFATTI CONDANNATO IL PRESENTATORE PER IL REATO DI DIFFAMAZIONE AGGRAVATA STABILENDO UN RISARCIMENTO IN FAVORE DELLA COSTITUITA PARTE CIVILE E VITTIMA... PARI A 25.000 EURO DI PROVVISIONALE E 14.000 EURO DI MULTA PER AVERE DIFFAMATO LA SHOW GIRL 48ENNE... TRENTINA IN UNA INTERVISTA RILASCIATA ALLA RIVISTA “CHI” NEL NOVEMBRE DEL 2017

Il popolare conduttore di Rai2, Giancarlo Magalli è stato condannato e dovrà risarcire i danni patiti dalla ex collega e già modella Adriana Volpe. I giudici del Tribunale di Milano, nelle scorse ore, hanno condannato il presentatore per il reato di diffamazione aggravata nei confronti della show girl 48enne trentina… Volpe in relazione ad un’intervista rilasciata sulla rivista “Chi” nel novembre del 2017.

La costituita parte civile Adriana Volpe, è stata assistita dagli avvocati Michele Briamonte, Nicola Menardo e Stefania Nubile dello Studio Grande Stevens, ed ora stante l’offesa arrecatale avrà diritto ad essere risarcita dall‘annunciatore televisivo per una cifra liquidata dai magistrati milanesi in via provvisionale, pari a 25.000 euro e 14.000 euro di multa.