“A Montecitorio dove ha appena parlato il presidente Berlusconi”. E’ quanto ha riferito oggi su Facebook, la deputata forzista, messinese Matilde Siracusano.

La Siracusano ha proseguito in tal modo: “Forza Italia appoggerà Draghi perché è una grande opportunità per l’Italia. Non potevamo ambire a miglior profilo per traghettare il Paese fuori dalla crisi se non quello di Mario Draghi, da sempre riconosciuto dal presidente Berlusconi come un fuoriclasse”.

“Forse adesso possiamo davvero sperare che #andratuttobene”!