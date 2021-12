A parziale modifica dell’Ordinanza n. 1515 dello scorso giovedì 9 dicembre, relativa all’istituzione dell’area pedonale in via dei Mille, per il periodo compreso tra sabato 11 dicembre e domenica 9 gennaio, il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici ha disposto la riapertura al transito veicolare in alcune arterie stradali di Messina

A parziale modifica dell’Ordinanza n. 1515 dello scorso giovedì 9 dicembre, relativa all’istituzione dell’area pedonale in via dei Mille, per il periodo compreso tra sabato 11 dicembre e domenica 9 gennaio, il Dirigente del Dipartimento Servizi Territoriali ed Urbanistici ha disposto la riapertura al transito veicolare delle vie Camiciotti, Luciano Manara e Nino Bixio, nei rispettivi tratti compresi tra la via Risorgimento e la carreggiata monte di viale San Martino, e la collocazione di idonee barriere in via dei Mille in corrispondenza delle intersezioni con entrambi i lati delle vie Camiciotti, Manara e Bixio e della segnaletica verticale di “area pedonale” e “fine area pedonale” in via dei Mille in corrispondenza delle intersezioni con entrambi i lati delle vie Camiciotti, Manara e Bixio.

Istituita inoltre le direzione obbligatoria diritto nelle vie Camiciotti, Manara e Bixio, in corrispondenza delle rispettive intersezioni con via dei Mille, e collocata la segnaletica verticale “altri pericoli” e pannello integrativo con la dicitura “pedoni in carreggiata” nelle vie Camiciotti, Manara e Bixio, in corrispondenza delle rispettive intersezioni con via dei Mille.